Villingen-Schwenningen Film "Styx" läuft im Guckloch-Kino

VS-Villingen. Das Kommunale Kino Guckloch in der Kalkofenstraße 3 in Villingen zeigt an diesem Mittwoch, 30. Januar, 20.15 Uhr, den deutschen Spielfilm "Styx". Die 40-jährige Ärztin Rike ist gebildet, selbstbewusst, zielstrebig, engagiert und bestreitet als Notärztin ihren Alltag. Sie sticht alleine mit ihrem Segelboot in See. Ziel ist die Atlantikinsel Ascension. Ihr Urlaub ist jäh beendet, als sie sich nach einem Sturm mitten auf hoher See in unmittelbarer Nachbarschaft eines überladenen, havarierten Fischerbootes wiederfindet. Rund hundert Menschen drohen zu ertrinken. Rike fordert per Funk Unterstützung an. Als ihre Hilfsgesuche unbeantwortet bleiben, die Zeit drängt und sich eine Rettung durch Dritte als unwahrscheinlich herausstellt, trifft sie eine folgenschwere Entscheidung.