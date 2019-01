Villingen-Schwenningen Figuren haben Paten

Um die Maßnahme zu finanzieren, warb und wirbt die Zunft um Paten für die einzelnen Figuren. Kurz nachdem Erster Zunftmeister Anselm Säger am Samstagabend bei der Hauptversammlung in der Neuen Tonhalle die Pläne vorgestellt hatte, waren auch schon alle Patenschaften vergeben. Vor dem Tisch von Zunftsäckelmeister Karl-Heinz Huy in der Neuen Tonhalle hatte sich eine lange Schlange von Interessenten und künftigen Paten gebildet. Innerhalb kürzester Zeit gab es keine freien Figuren mehr, teilt die Historische Narrozunft mit.

Erworben werden können aber weiterhin zum Preis von 25 Euro Pflastersteine. Damit können sich alle, die bei den Figuren leer ausgegangen sind oder die sich mit einer kleineren Summe beteiligen möchten, noch in das Fassadenprojekt einbringen. Alle Unterstützer werden von der Zunft auf einer Tafel, die in der Zehntscheuer angebracht wird, verewigt.