Villingen-Schwenningen Fiedler startet mit "Winterlust"

Die Konzert am 1. Januar, 17 Uhr, und am 6. Januar, 19 Uhr, hat er mit "Winterlust" überschrieben und Werke der goldenen Epoche des Wiener Walzer und natürlich winterliche Hörgenüsse ausgesucht, teilt das Sinfonieorchester mit.

In den Mittelpunkt rückt Achim Fiedler die ganze Strauß-Familie, die von der glänzenden Laufbahn von Johann Strauß-Sohn dominiert wird. Aber die gesamte Familie steht beispielhaft für eine Kultur anspruchsvoller Tanz- und Unterhaltungsmusik. Achim Fiedler hat einige Werke von Josef Strauß ausgewählt, um so den etwas unbekannteren Bruder in den ­Mittelpunkt zu rücken.

Für viele Musikfreunde in der Region sind die Neujahrskonzerte des unverzichtbarer Bestandteil zum Start ins neue Jahr. Außer an zwei Terminen in Villingen-Schwenningen gastiert das Sinfonieorchester mit den Neujahrskonzerten auch in Donaueschingen in der Donauhalle (4. Januar) und im Bärensaal in Schramberg (5. Januar).