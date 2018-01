Villingen-Schwenningen Feuerwerk an Witz, Satire und Musik

VS-Villingen. Am Samstagabend kommt man zum dritten und letzten Mal in der Zehntscheuer anlässlich "30 Jahre Rollenschütteln" zusammen. Auch dann ist diese mit rund 120 Gästen – wie schon am Donnerstag- und Freitagabend – ausverkauft.

Freuen dürfen sich die Zuschauer auf ein dreieinhalbstündiges Feuerwerk an Witz, Satire und Musik von gleich mehreren "Fixsternen am Himmel des guten Geschmacks". Mehrere Stüble­teams wirten unter der Regie von Jörg Westermann an allen drei Abenden und zu Gunsten der guten Sache: Der Erlös fließt je zur Hälfte an das Klinikum für Kinderheilkunde Schwarzwald-Baar und das Kinder- und Jugendhospiz "Sternschnuppe".

Die beiden Bühnenprofis Schwarz und Greif haben sich Freunde an die Seite geholt: Total verkehrt, die Hills Angels, Michael Schonhardt alias Dr. Hans Wurst, Die Vier mit der Leiter sowie Lady Gagack und die Südstadtfüchse.