Villingen-Schwenningen Feuerwehr rettet 52 Menschenleben

VS-Villingen. Bei der Jahreshauptversammlung im Matthäus-Hummel-Saal wurde resümiert, befördert und geehrt, die Kameradschaft der 107 Mitglieder in der Einsatzabteilung, 25 im Spielmannszug und 19 in der Altersmannschaft beschworen und Bericht abgelegt über ein anspruchsvolles Ehrenamt zum Wohle der Bürger.

Vom Auszug der Leitstelle aus der Josefsgasse profitierte die Abteilung räumlich: Man hat nun einen neuen Sitzungsraum, endlich wurden Duschen und Toiletten saniert, der Strahlenzug von Thomas Pfaff freut sich über einen eigenen Raum.

Neben Einsätzen, Ausbildungen und der Kameradschaftspflege halten sich die Mitglieder gemeinsam "fit for firefighting", Kontakt zur Patenschaftskompanie in Pontarlier und messen sich bei Wettbewerben, wie Schriftführerin Annette Hauser-Schmid für das Berichtsjahr in Erinnerung rief.