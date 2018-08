Villingen-Schwenningen Feuerwehr muss Fahrer aus Wrack befreien

Trossingen. Der 46 Jahre alte Mann befuhr die B523 auf der Strecke zwischen Trossingen und Schwenningen und bog laut Polizeiangaben mit zu hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr ab. Dort kollidierte er mit der Leitplanke. Durch sein zu schnelles Einfahren in den Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr in die Leitplanke, die er auf mehreren Metern Länge immens beschädigte. Der 46 Jahre alte Fahrer war zum Unfallzeitpunkt nicht angeschnallt, wie die Beamten ermittelten. Er verletzte sich beim Unfall schwer und wurde eingeklemmt. Die Feuerwehr Deißlingen befreite den Mann aus dem Wrack. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Am Renault Master entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B523 für Stunden gesperrt.