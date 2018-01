Villingen-Schwenningen Feuerwehr mit Ersatzdrehleiter unterwegs

VS-Schwenningen (chm). So richtig rausrücken wollte Christian Krause, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Schwenningen, nicht mit der Sprache, gibt dann aber zu: "Ja, unsere Drehleiter ist kaputt". Während einer Übungsfahrt soll die Drehleiter, "wie es manchmal beim Einparken halt passiert", so Krause, beschädigt worden sein. Ereignet hatte sich das Malheur in der Zeit des Schwenninger Weihnachtsmarktes, heißt es aus gut unterrichteten Kreisen. Zunächst musste die Villinger Feuerwehr wegen des kaputten Geräts zu Einsätzen mit ihrer Drehleiter anrücken. Mittlerweile stehe der Schwenninger Wehr aber ein Ersatzfahrzeug des Herstellers zur Verfügung, erklärt Krause. Die Höhe des Schadens konnte der Feuerwehrkommandant aber noch nicht beziffern, man warte derzeit auf den Schadensbericht. Es ist der zweite Unfallschaden innerhalb kurzer Zeit an einem Feuerwehrfahrzeug. Erst vor vier Monaten war ein Einsatzfahrzeug in einen Unfall verwickelt und dabei schwer beschädigt worden.