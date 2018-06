Villingen-Schwenningen Feuerwehr-Jubiläum: Großer Umzug

Jugend besteht Prüfungen

Der Samstag hatte ganz im Zeichen der Wettkämpfe um die Leistungsabzeichen in Gold, Silber und Bronze sowie der Jugendflamme gestanden. Bei noch bestem Sommerwetter zeigten 27 Teams den zahlreichen Zuschauern und sehr genau hinschauenden Schiedsrichtern ihr Können.

Großer Beifall brandete am Nachmittag im Festzelt auf und große Erleichterung kam auf, als beim offiziellen Fassanstich verkündet wurde, dass alle ihre Prüfungen bestanden hatten. Bei der Jugendflamme holte sich die Jugendfeuerwehr Villingen die meisten Punkte vor Brigachtal und Schonach-Schönwald. Die Prüfung zum bronzenen Leistungsabzeichen legten die Teams aus Bad Dürrheim, Riedböhringen, Brigachtal, Vöhrenbach, Furtwangen, Schwenningen, St. Georgen und Bräunlingen ab.

Silberne Leistungsabzeichen erreichten die Teams aus Döggingen, Mundelfingen, Schonach-Schönwald, Hubertshofen und Vöhrenbach. Das einzige Gold-Team war Weilersbach.

Auch eine Reihe von Altersmannschaften nahmen am Samstag die Gelegenheit wahr, sich zum gemütlichen Beisammensein wieder zu sehen.

Almrocker zu Gast

Ein volles Haus bescherte den Gastgebern der große Bayerische Abend mit den Alm­rockern, zu dem stilvoll auch das altersmäßig jüngere Publikum strömte.

Wetter macht zu schaffen

A propos strömen: Ganz so leicht machte es das Wetter Besuchern und Gastgebern dann doch nicht. Bereits am Freitagabend mussten die Wehren in der Umgebung VS zahlreich ausrücken, um den Auswirkungen der lang anhaltenden sintflutartigen Regenfällen Herr zu werden, und auch nach den Wettkämpfen am Samstag rettete man sich gerade noch ins Festzelt, in das sich das Wasser auch versuchte einzufließen.

Das Feuerwehrfest geht am Montag ab 15.30 Uhr mit dem Kindernachmittag weiter, bevor es nach dem Handwerkervesper musikalisch mit der Stettener Trachtenkapelle ausklingt.