Villingen-Schwenningen Feuerwehr ist für Fest gerüstet

VS-Pfaffenweiler. 25 Gruppen mit rund 600 Feuerwehrleuten und Besuchern aus dem Kreisgebiet nehmen auf dem Gelände hinter der Festhalle daran teil. Seit einer Woche konnten die Wehren vor Ort proben. Zum großen Festumzug am Sonntag haben sich 48 Gruppen mit rund 1200 Personen angemeldet. Hinzu kommt noch eine unbekannte große Anzahl an zivilen Gästen, sodass Pfaffenweiler an diesem Wochenende mehr Besucher als Einwohner hat.

Für den Ansturm ist man gut gerüstet. Abteilungskommandant Markus Reuter und sein Vize Axel Zimmermann dankten im Voraus für die gewaltige Unterstützung, die sie schon im Vorfeld des Festwochenendes erfuhren. Dazu gehört der gute Zusammenhalt der Wehr, in der einige den halben Jahresurlaub geopfert haben, aber auch die Hilfe der örtlichen Vereine und der auswärtigen Feuerwehren.

Allein in den letzten Tagen mussten für den Aufbau rund 600 Arbeitspositionen mit 300 bis 350 Helfern besetzt werden. Auch der Abbau am Montagabend, nachdem der letzte Gast das Festgelände verlassen hat, ist ein Kraftakt, denn am Dienstagmorgen um 8 Uhr kommt das Arbeitskommando für den Zeltabbau. Das Festzelt auf dem Hartplatz des FC Pfaffenweiler kann bis zu 1500 Personen aufnehmen. Am Sonntagnachmittag wird bei schönem Wetter auch der Platz vor dem Festzelt bestuhlt, von dort haben die Besucher einen tollen Panoramablick auf den Ort und ins Brigachtal.