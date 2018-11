Villingen-Schwenningen Feuerwehr: Hofmann statt Heinzelmann

Villingen-Schwenningen (cos). Auch am Mittwochabend wurde nicht das letzte Kapitel dieser leidigen Geschichte geschrieben. Hinter geschlossenen Türen wurde im Gemeinderat heiß diskutiert: Soll der ehemalige Kommandant Markus Heinzelmann zurückgeholt werden auf seinen früheren Posten? Ein entsprechender Antrag der Freien Wähler wurde nach Informationen unserer Zeitung mit knapper Mehrheit abgelehnt. Letztlich entschied sich die Mehrheit in einer zweiten Abstimmungsrunde in Sachen Feuerwehr mehrheitlich aber für einen anderen Vorschlag: Der Villinger Abteilungskommandant Ralf Hofmann soll als kommissarischer Gesamtkommandant die Geschicke der doppelstädtischen Feuerwehr leiten, bis ein neuer Kommandant gefunden ist.