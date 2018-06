Villingen-Schwenningen Feuerwehr gewinnt erstmals den Elfmeter-Cup

VS-Tannheim (wz). Mit dem Elfmeter-Cup am frühen Samstagabend nahm das Sommerfest des FC Tannheim im Anschluss an das vorletzte Kreisliga A-Saisonspiel, in dem der noch notwendige Punkt zum Klassenerhalt auf einem einstelligen Tabellenplatz gesichert wurde, kräftig an Fahrt auf.