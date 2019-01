Villingen-Schwenningen Feuerwehr freut sich über neue Aktive

Mönchweiler. In der Mensa der Gemeinschaftsschule begrüßte Kommandant Gerd Wimmer Aktive und Mitglieder der Altersmannschaft. Unter den Gästen: Der stellvertretende Kreisbrandmeister Christoph Kleiner und Gemeinderat Wolfgang Eich als einziger seiner Zunft. Für Fluck und Wimmer eine unbefriedigende Situation. Man sei, so Wimmer, doch überrascht, dass im Gemeinderat so wenig Interesse an der Wehr bestehe. Für Fluck sieht Wertschätzung anders aus. Die Arbeit der Wehr sei eine wichtige – wie ein Brand vor kurzem eindrücklich gezeigt habe.

"Was hier geleistet wird, ist beeindruckend. Vielen ist gar nicht bewusst, wie wichtig gute Ausbildung und Ausrüstung der Wehr sind." Dabei betonte der Rathauschef, dass "die Investitionen für die Wehr" von ihm nicht durchgewunken wurden. Man habe sich auf langwierige Entscheidungen einlassen müssen. Einsätze gab es im vergangenen Jahr einige. So musste die Feuerwehr sieben Mal aufgrund Alarms der Brandmeldeanlagen im Gewerbegebiet, fünf Mal wegen Wasser im Gebäude, fünf Mal zu Bränden und zwölf Mal zu technischen Hilfeleistungen ausrücken – darunter war allein vier Mal der Einsatz des Türöffnungswerkzeugs notwendig. Die 31 Aktiven hatten also auch 2018 alle Hände voll zu tun. Vor allem auch deshalb, weil es ja mit den Einsätzen nicht getan ist. Unzählige Proben, Sonderproben, Hydrantenbegehungen und Lehrgänge für die Aktiven zeigen, was ein Wehrmann im Laufe eines Jahres alles leisten muss. Eine wichtige Erfahrung war die gemeinschaftliche Hauptprobe mit dem DRK Ortsverein. Das Kinderhaus stellte sich dabei als sehr anspruchsvolles Gebäude dar und brachte wichtige Erkenntnisse für die Wehr.

Nach langen Beratungen, vielen Rückschlägen und viel Geduld konnte endlich der neue Mannschaftstransportwagen beim Hersteller abgeholt werden – genau so, wie ihn sich die Wehr gewünscht hatte.