VS-Villingen (wz). Einen Schnuppernachmittag für Kinder und Jugendliche im Rahmen des Kinderferienprogramms bot die Feuerwehr Tannheim in den letzten Jahren regelmäßig zum Ende der Sommerferien an, in diesem Jahr verlegte man den Termin auf das Ende der Pfingstferien. Der Ansturm hatte sich zwar immer in Grenzen gehalten, dieses Mal wartete die Jugendfeuerwehr jedoch vergeblich auf gleichaltrige Besucher. In Orten mit einem reichen Vereinsleben sei es schwierig, die Altersklasse ab zehn Jahren anzusprechen. Diese habe meist schon einen Verein gefunden, meint Jugendleiter Daniel Müller. Auf dem bereits aufgebauten Parcours genehmigte sich dann die Jugendfeuerwehr selbst ein Übungszielen mit dem Strahlrohr auf Tennisbälle und Pylonen. Im Anschluss wurde alarmmäßig zur Wassertretstelle ausgerückt, um das dort von Abteilungskommandant Clemens Breinlinger angefachte Lagerfeuer auch wieder zu löschen. Nach vollbrachter Tat ging es zum Eis essen.