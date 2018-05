Villingen-Schwenningen Feuerteufel setzt Brandserie fort

Die Serie von Bränden in Schwenningen dauert schon rund vier Jahre. Und reißt nicht ab. Vor vier Wochen brannte eine Hecke an der Hammerstattstraße. Vor zwei Wochen musste die Feuerwehr an der Hallerhöhe ­brennende Müllcontainer löschen.

Und an diesem Wochenende, in der Nacht auf Samstag, brannte ein Busch auf dem Gelände der Deutenbergschulen in Schwenningen – "aus abschließend noch nicht geklärter Ursache", wie die Polizei mitteilt. Der Busch stand glücklicherweise nicht in der Nähe eines Schulgebäudes, sodass lediglich an der Hecke ein Schaden entstand, heißt es weiter. Neben dem Gebüsch sei Restmüll gefunden worden.

Aufgrund der zurückliegenden Branddelikte im Raum Villingen-Schwenningen sei die Polizei mit sechs Fahrzeugen am Brandort gewesen, zeigt die Pressestelle die Brisanz auf. Außerdem sei ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden. "Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb allerdings erfolglos", so die Polizei. Auch am Sonntag gab es keine neuen Erkenntnisse.