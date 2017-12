Villingen-Schwenningen Feuertaufe trotz "schwacher Brust" bestanden

Mit neuem Selbstbewusstsein greife ich nach dem nächsten Stückchen Teig, der im Café Acerbi aus Mehl, Butter, Zucker, Salz, Eiern, Milch und Hefe besteht. "Im Grunde der gleiche Teig wie beim Hefezopf. Mit reinem Butter gemacht, dann isch des au a Sach’", erklärt mir der Seniorchef. Als dieser kurz darauf am Telefon gebraucht wird und mir nicht mehr über die Schulter schauen kann, wird mir klar: Das ist meine Feuertaufe.

Warten und rumstehen möchte ich schließlich nicht, und außerdem sind im Notfall ja genügend helfende Meister- oder Gesellenhände in der Nähe. Also forme ich weiter, wie von Acerbi Senior vorgemacht und Schritt für Schritt: Teigkugel nehmen, jawohl. Etwas mehr als handbreit ausrollen, so weit so gut.

Es folgt der Kopf: Mit der Handkante drücke ich einen Finger breit Teig am Rand weg und trenne ihn rollend vom Rest, bis er als Kugel nur noch durch einem dünnen Faden mit dem Rumpf verbunden ist. Auch das funktioniert hervorragend. Normalerweise sorgen erfahrene Bäckerhände an dieser Stelle parallel dafür, dass der Körper des Weckenmanns zu den Füßen hin schmaler gerollt wird. Meine Hände tun das nicht. Deshalb werden später meine Exemplare durch dicke Beine gekennzeichnet, und – wie es Chef Andreas Acerbi mit einem Lachen ausdrücken wird – "ein bisschen schwach auf der Brust" sein. Schlimm ist’s nicht: So kann ich "meine" Weckenmänner zumindest erkennen.

Apropos erkennen, wen soll der Weckenmann eigentlich darstellen? "Bei uns bezieht er sich auf den Nikolaus, deshalb gibt es den Weckenmann bei uns auch vom ersten Advent an mit den beiden Haupttagen am 5. und 6. Dezember bis etwa zur Mitte des Monats", erklärt Richard Acerbi. Als er im Rheinland gearbeitet hat, habe es die Stutenmänner jedoch zu Sankt Martin gegeben, erklärt der 78-Jährige.

Sind Kopf und Körper richtig geformt, wird der Körper ordentlich platt geklopft, – wenn nötig – noch mal in die Länge gezogen, dann werden mit einem Messer Arme und Beine ausgeschnitten. Das Ausrollen der Gliedmaßen fällt mir als Ungeübtem ebenfalls schwer. Gut, dass mir inzwischen Geselle Louis Laufer zur Seite steht. Und wieder bin ich erstaunt, wie einfach diese Arbeitsschritte bei geübten Händen aussehen. Von geübten Händen kann man durchaus sprechen: 2500 Weckenmänner stellt das Team der Konditorei pro Saison her, schätzt Richard Acerbi. "Morgen, am 5. Dezember, ist der Nikolaus ja erst abends unterwegs. Da reicht es, wenn wir zur normalen Arbeitszeit anfangen und parallel zum Hauptgeschäft Weckenmänner im Dauerbetrieb backen. Zum Nikolaustag am 6. aber müssen wir Schulen oder Betriebe schon morgens beliefern. Da schaffen wir die ganze Nacht durch", sagt der Seniorchef.

Bevor die Weckenmänner in den Ofen wandern, lässt man sie für einige Minuten im Gärschrank gehen und bestreicht sie mit verquirltem Ei. Je nach Gewichtsklasse (beim Café Acerbi sind es fünf von 180 bis 700 Gramm) bekommen die Weckenmänner Augen, Mund und Knöpfe anhand von Rosinen oder Korinthen. Die beiden größten Sorten zieren noch Stulpen und ein "Krawättle", die 700-Gramm-Version bekommt zudem eine Holzrute und eine Pfeife. "Die Pfeife gab es hier in der Gegend ursprünglich nicht, das kommt aus dem Rheinland", erklärt Andreas Acerbi.

Das Blech mit meinen Weckenmännern ist inzwischen bei 180 bis 200 Grad (je nach Größe brauchen sie 15 bis 30 Minuten) im Ofen. "Die Weckenmänner müssen im Anschluss gezählt und verpackt, also die Bestellungen organisiert werden. Das ist ja auch ganz schön viel Arbeit", sagt der Seniorchef und verweist auf das Aufgabengebiet von Sabine Acerbi und Verkäuferin Christine Montesano.

Niemandes Arbeit wird vergessen, das ist dem Seniorchef wichtig. Der Teamgeist stimmt. Und nach dem Probieren kann ich sagen: der Geschmack auch. Das Fazit Richard Acerbis zu meinen Weckenmännern fällt letztlich auch positiv aus und erfüllt mich durchaus mit Stolz: "Das sieht doch gar nicht schlecht aus für die ersten Versuche."