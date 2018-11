Villingen-Schwenningen Feuer und Flamme fürs "richtig echte" Englisch

Mit den Drittklässlern führten sie in kleinen Gruppen Gespräche, ließen sich zeigen, wie weit die Kinder schon auf Englisch zählen können und zum Schluss sangen alle gemeinsam das bekannte Kinderlied "When you’re happy and you know, it clap your hands".

Nach einer lebhaften Fragerunde in den beiden sechsten Klassen ließen sich die südafrikanischen Gäste, die kein Deutsch sprechen oder verstehen, von drei Schülern die besondere Arbeitsweise an der Gemeinschaftsschule erklären.

Danach ging es sowohl in die drei neunten als auch in die zehnte Klasse. Durch eine Powerpoint-Präsentation über ihre Schule, ihren Heimatort Knyshna und den Freizeitaktivitäten direkt am Meer erhielten die Gemeinschaftsschüler einen lebhaften Eindruck vom Alltag der Gleichaltrigen im so weit entfernten Land.