Villingen-Schwenningen Festnahme: Mann bedroht erneut Passanten

Die alarmierte Polizeistreife griff laut dem Polizeisprecher kurzerhand die drei Geschädigten auf und band sie mit in die Fahndung nach dem flüchtigen Täter ein. Mit Erfolg: In der Schlösslegasse entdeckten sie gemeinsam mit den Beamten den polizeibekannten Mann. Aschenbrenner: "Er musste von den Beamten überwältig werden und wurde vorläufig festgenommen." Die Beamten blieben bei der Festnahme unverletzt, der Täter erlitt eine leicht blutende Verletzung auf der Stirn.

Auf dem Revier konnte die Polizei schließlich feststellen, dass der Mann bei der Bedrohung erhebliche alkoholisiert war - so wurde ein Wert von knapp zwei Promille gemessen. Man brachte ihn daraufhin in eine Spezialklinik, um, wie der Polizeisprecher betont, ihn dort stationär aufzunehmen.

Das war nach dem Vorfall am 14. November ebenfalls geschehen, als der Mann - ebenfalls im dank Alkohol und offenbar weiterer Substanzen berauschenden Zustand - zunächst Passanten und schließlich Angestellte einer Metzgerei in der Oberen Straße bedrohte. Der psychisch auffällige Täter konnte auch in diesem Fall von der Polizei rechtzeitig überwältigt werden.

Doch was machen mit einem Mann, der immer wieder auf diese Weise austickt? "Wir können ihn zunächst nur in Gewahrsam nehmen", erklärt Aschenbrenner. Denn "freiheitsentziehenden Maßnahmen", sprich eine länger Unterbringung in einer Klinik oder gar in Untersuchungshaft werden vom Gericht geprüft. "Da sind wir außen vor", betont der Polizeisprecher.