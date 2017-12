Zu einem Weihnachtskonzert am 28. Dezember, 19.30 Uhr, im Haus des Gastes im Kurpark in Königsfeld laden die Maxim Kowalew Don Kosaken ein. Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge, ukrainische und deutsche Weinachtslieder sowie einige Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Anknüpfend an die Tradition der alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er dem Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat. Singend zu beten und betend zu singen. Chorgesang und Soli in stetem Wechsel – Tiefe der Bässe, tragender Chor, über Bariton zu den Spitzen der Tenöre. Auch im Konzertprogramm dürfen nicht Wunschtitel wie "Abendglocken", "Stenka Rasin" und "Marusja" fehlen. Karten gibt es unter anderem in der Königsfelder Tourist-Info und unter www.schwarzwaelder-bote.de/tickets. Foto: Veranstalter