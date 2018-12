Villingen-Schwenningen Festliche Tage in der Seelsorgeeinheit

Krippenfeiern: In Mariä Himmelfahrt um 15 Uhr mit musikalischer Begleitung durch die "Combo 11" unter der Leitung von Dorit Egert und Christoph Baum mit jugendlichen Bläsern und Streichern. In der Kirche St. Franziskus um 16 Uhr, musikalisch vom Projektkinderchor aus Erstkommunionkindern mit Verstärkung der Geschwister und Freunde unter der Leitung von Peter Hirsch begleitet.

Christmetten: Um 18 Uhr findet die Christmette als Eucharistiefeier in St. Franziskus statt, um 21 Uhr erneut in St. Franziskus, um 22 Uhr in Mariä Himmelfahrt und um 23 Uhr in St. Franziskus in kroatischer Sprache. Die rumänisch-orthodoxe Gemeinde feiert um 19 Uhr den Gottesdienst zum Heiligabend in arabischer Sprache in der Kirche Mariä Himmelfahrt.

Erster Weihnachtsfeiertag: Am 25. Dezember wird um 10 Uhr das Hochfest der Geburt des Herrn in St. Franziskus gefeiert, welches vom Kirchenchor mit weihnachtlicher Musik festlich mitgestaltet wird.