Villingen-Schwenningen Festival: Sieben Namen stehen nun zur Auswahl

Villingen-Schwenningen. Auf Facebook können User jetzt bestimmen, wie das neue Jugendmusikfestival in der Neckarhalle in Schwenningen heißen soll. Vor knapp zwei Wochen bat das Amt für Kultur der Stadt um Namensvorschläge für das neue Musikfestival, das am langen Oktober-Wochenende in der Neckarhalle stattfindet. "Dieser Aufruf ist auf großes Interesse gestoßen: Über 70 einfallsreiche Vorschläge gingen auf der Facebook-Seite Kultur in VS ein", zeigt das Amt auf.