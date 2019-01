Villingen-Schwenningen Festival noch namenlos

Das "Festival VS" soll sich mit Konzerten der Musikrichtungen Pop, Hip Hop und Rock an eine junge Zielgruppe richten. Es soll erstmals an drei Abenden mit Auftritten von bekannten Top-Acts sowie lokalen Vorbands in der Neckarhalle in Schwenningen stattfinden. Ein Festivalabend würde dadurch bis zu fünf Acts umfassen und von 18 bis 1 Uhr dauern, wobei auch Kombi-Tickets für mehrere Tage angeboten werden sollen.