Villingen-Schwenningen "Fest vereint Katholiken aller Nationen"

Programmpunkte waren ein Auftritt des russischen Frauenchors "Souvenir", der in Mariä Himmelfahrt probt und seit sieben Jahrzehnten zusammen singt. Weitere Auftritte hatten kroatische Tanz- und Gesangsgruppen und eine syrisch-orthodoxe Tanzgruppe. Einer, der für die lebendige internationale Ökumene steht, ist der kroatische Pfarrer Luka Lucic. Der Seelsorger ist für die kroatische Gemeinde innerhalb der Seelsorgeeinheit zuständig.

Kulinarische Spezialitäten

Auch in kulinarischer Hinsicht hatte das internationale Fest ein paar Landesspezialitäten zu bieten. Am Eingang präsentierte Albera Yacoub Msso ihre selbst hergestellten Devotionalien und Kerzen. Yacoub Msso unterstützt in ihrer Funktion als interkulturelle Elternmentorin die Familien und Kinder in aramäischer und arabischer Sprache. Sie spendet einen Teil des Erlöses aus dem Verkauf ihrer Devotionalien an ein Waisenhaus in Sarajevo und schließt sich damit dem internationalen Ausschuss der Seelsorgeeinheit an, der den Festerlös ebenfalls spendet.

Erstmals waren die seit diesem Jahr bei der Stadtverwaltung aktiven Integrationsmanagerinnen Tanja Hierner und Naomi Loy vertreten. Sie unterstützen neue Mitbürger im Alltag. "Es ist einfach großartig, was die Pfarrgemeinde hier auf die Beine stellt", zogen die beiden ein Fazit.