Villingen-Schwenningen Fest mit jeder Menge Musik und Gaudi

VS-Villingen. Die Stadtharmonisten haben schon 50 Jahre auf dem Buckel, die Jugendkapelle der Stadtharmonie sogar 90 Jahre, genügend Grund für ein gemeinsames Fest. "Dies ist ein einmaliges Fest, erklärten Niklas Klein, Vorsitzender der Bläserjugend, und Marvin Singer, Schriftführer der Bläserjugend, am Freitag Abend in der Halle der Katzenmusik.

Die jährlichen einzelnen Sommerfeste hätten sich nicht mehr rentiert, so sei die Idee des gemeinsamen Festes nach der Fasnet entstanden. Wöchentlich habe sich das Festkomitee getroffen und das Ereignis vorbereitet, Arbeit habe es genug gegeben, so Klein und Singer. Ein Glücksfall sei es für sie gewesen, dass sie die Halle der Katzenmusik für ihr Fest nutzen konnten. Die Katzenmusik, die eine Woche vor ihnen ihr Sommerfest feierte, hatte die Halle schon ausgeräumt und mit Tischen und Bänken mit Sitzplätzen für 500 Personen bestückt. Diese Garnituren hatten sie in der Halle für die Stadtharmonisten und die Jugendkapelle stehen gelassen. "Eine riesige Erleichterung für uns", betonten Klein und Singer.

Der Freitag begann pünktlich um 21 Uhr mit dem Countdown von zehn auf Null. Bei Null stürmten die sechs Musiker und eine Musikerin der Party Maschine XXL in Lederhosen die Bühne. Mit ihrer abgedrehten und unangepassten Musik hatten sie die Besucher sofort auf ihrer Seite. Hätte man gewettet, dass es zehn Minuten dauern würde, bis alle in Dirndl und Lederhosen auf den Bänken standen und tanzten, hätte man verloren. Es dauerte keine fünf Minuten, da kochte die Halle. Bei der Partymaschine hätten sie schon im vergangenen Herbst angefragt, erklärten die Organisatoren. Dass die dynamischen Musiker in diesem Jahr auf dem Cannstatter Wasen ein Zelt zum Kochen bringen wird, spricht schon für ihre Qualität. Bis 1.30 Uhr rockten sie die Bühne, dann war für alle Organisatoren Pause angesagt bis Samstag um 16 Uhr.