Villingen-Schwenningen Fernweh ist garantiert

Brillante Fotografien und Filmsequenzen, aufgenommen zu Lande, zu Wasser und aus der Luft, begleitet von Dirk Bleyers Live-Kommentar, entführen auf einen Trip in ein magisch anmutendes Land voller Gegensätze. In der nördlichen grenznahen Chiang-Mai-Provinz durften sie etwa die ursprünglichen Lebensweisen der dortigen Volksstämme hautnah miterleben. Zwischen üppigen Regenwäldern in atemberaubenden Gebirgslandschaften erfuhren sie, wie man Hochzeiten feiert, den familiären Alltag bewältigt und vor allem: was Gastfreundschaft bedeutet!

Unterwegs boten sich immer wieder überwältigende Anblicke: Millionen von rosafarbenen Seerosenblüten bis zum Horizont. Schmale Bretterwege in schwindelerregender Höhe, die sich an schroffe Berghänge schmiegen. Abertausende von kerzenbestückten Lampions, die beim buddhistischen Loi Krathong-Fest in den dunklen Himmel steigen. Ein Markt, der sich sein knapp bemessenes Terrain auf höchst abenteuerliche Weise mit dem täglichen Fernzug teilt.

Von diesen und vielen anderen Geschichten hat Profifotograf Dirk Bleyer in seinem Multivisionsvortrag eine Menge zu erzählen. Selbst erfahrene Südostasien-Reisende dürfen dabei noch ins Staunen geraten. Und alle anderen seien gewarnt: Fernweh ist garantiert.

In perfekter Qualität präsentiert Dirk Bleyer eine Multivision, die durch ihren Facettenreichtum und die bestechende Qualität seiner Bilder zu einem beeindruckenden Erlebnis für die Besucher wird.

