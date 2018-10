Villingen-Schwenningen Feldenkraisprägt ihr Leben

"Zwei Wochen später habe ich Feldenkrais für mich entdeckt", erinnert sie sich an ihren damals ersten Kurs. Während ihrer ersten Anstellung bis 1995 belegte sie darin immer wieder Seminare und Workshops. Ihre Begeisterung für ein naturnahes Leben brachte sie 1993 dazu, für eine Auszeit unbezahlten Urlaub zu nehmen und auf einem Bauernhof in Lackendorf bei Dunningen gegen Kost und Logis unter anderem mit Pferden zu arbeiten. Auch hier begleitete sie die Feldenkrais-Methode, schließlich "ist sie mit dem Tellington-Touch für Tiere übersetzt worden". Außerdem betreute sie Kinder im Rahmen eines Jugendhilfemaßnahme. Nach dieser Erfahrung stand Beate Murlowskys Plan fest: Vier Jahre lang ließ sie sich jeweils acht Wochen lang zur Feldenkrais-Pädagogin ausbilden und jobbte nebenher, unter anderem im Biogemüseverkauf.

Seit 1998 ist sie als freiberuflich als Physiotherapeutin in Villingen tätig und gibt Feldenkrais-Kurse. Aus eigener Erfahrung weiß sie, dass jeder Mensch versucht, den Anforderungen seiner Umwelt gerecht zu werden. Nicht selten über die eigenen Kräfte hinaus. Lernen, "Nein" zu sagen, die psychischen und physischen Grenzen zu erkennen und Pausen einzulegen, wenn sie nötig sind – auch das sei Feldenkrais, sagt Beate Murlowsky. Die Klassiker wie Rücken- und Nackenschmerzen, aber auch ein Schlaganfall, Multiple Sklerose, Depressionen und Burn-out sind Anlässe, "mit sich selbst achtsamer umzugehen". Gemeinsam herauszufinden, was einem angenehm sei, was einem gut tue und was einem das eigene Körpergefühl mitteile, – "da gehöre ich hin". sagt Beate Murlowsky. Das Leistungsschema zu durchbrechen, Menschen davon abzubringen, sich immer mit anderen zu vergleichen und ihnen einen gelassenen Alltag zu ermöglichen "berührt mich immer noch".

Zeitweise auch als Clown unterwegs

Von 2006 bis 2010 bildete sie sich psychologisch weiter und widmete sich der Gestalttherapie. Dabei werden Menschen mit Lebensproblemen die eigenen Kräfte und ihre Fähigkeit, selbst Lösungen zu finden, bewusst gemacht. Auch das freie Tanzen gehört für die Therapeutin zu den Möglichkeiten, Lebensfreude zu entwickeln. Seit drei Jahren beschäftigt sich Beate Murlowsky intensiver auch mit dem Thema Psychosomatik und hat auf diesen Gebiet auch schon in einer Klinik gearbeitet. Ein Themenfeld, das sie noch auszubauen plant.

Momentan ist sie am liebsten als Feldenkrais-Lehrerin auf Reisen. Auf den Kanaren und am Bodensee hat sie Menschen, auf einem Isländerhof Pferden geholfen. Einige Jahre war sie als Klinik-Clownin unterwegs, um bei kranken Kindern Schmerzen, Heimweh und Langeweile zu lindern. Einer Clownsgruppe gehört sie immer noch an, agiert aber überwiegend in privaten Kreisen. "Zeitweise ein Clown zu sein, das tut mir immer gut", sagt sie und lacht.