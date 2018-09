Villingen-Schwenningen Feintechnikschule verabschiedet Lehrer

Lange Jahre Personalrat und Klassenlehrer

Lothar Sdun wurde 1952 in Gelsenkirchen geboren, ist verheiratet und hat zwei Kinder. 1984 absolvierte Sdun seine Diplomprüfung der Mathematik an der Universität in Essen. Ende 2002 wechselte er an die Staatliche Feintechnikschule. Seit dem Schuljahr 2004/05 bis zu seiner Pensionierung lehrte Sdun Mathe und Physik, war Klassenlehrer und Tutor.

Als langjähriger Personalrat und Personalratsvorsitzender begleitete er die Leitungsteamsitzungen über Jahre hinweg und ermöglichte durch seine mehrfachen Chinareisen die Erweiterungen des Horizonts und der Erfahrungen seiner Schüler. Paul-Thomas Weich wurde 1954 in Dinslaken geboren, wo er 1973 sein Abitur machte und an der Universität Tübingen Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Geschichte studierte. Von 1982 bis 2008 lehrte er an der Kaufmännischen Schule in Villingen, an der er im Personalrat und als Personalratsvorsitzender tätig war. Seit 2008 unterrichtete er an der Feintechnikschule Betriebswirtschaftslehre, Geschichte und Gemeinschaftskunde und wurde 2010 zuständig für die Meisterausbildung Industrie.