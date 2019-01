Villingen-Schwenningen Feintechnikschule investiert 160 000 Euro

VS-Schwenningen. Die Beschäftigung mit dem Thema Industrie 4.0 an der Staatlichen Feintechnikschule mit Technischem Gymnasium beschränkt sich nicht auf die Lernfabrik Industrie 4.0. Es war notwendig, das große, komplexe Thema in kleinen Einheiten schnell in den Unterricht zu integrieren. Deshalb wurde im vergangenen Jahr ein Vorbereitungslabor eingerichtet.