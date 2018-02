Villingen-Schwenningen Feinschmeckerabend im "Rössle"

Acht Köche bereiten ihre verschiedenen Gerichte vor den Augen der Gäste zu. Xaver Wolfsteiner, der Rössle-Küchenchef in Fürstenberg, öffnet seine Küchentür für seine Kollegen und alle Gäste. "Im Mittelpunkt unserer Feinschmeckerabende steht nicht die Quantität, sondern die Qualität", sagt Alexander Rapp, vom Restaurant Café Rapp, aus Königsfeld-Buchenberg. Damit aber, wegen des begrenzten Eintritts, nicht zu viele Gäste enttäuscht werden, laden die Schwarzwald-Baar-Köche dieses Jahr gleich zu zwei Küchenfesten ein. Das erste findet jetzt zum Frühlingsbeginn am 1. März im "Rössle" in Fürstenberg statt. Im Oktober lädt Michael Preis in seinen "Grünen Baum" in Donaueschingen ein. "Wir öffnen die Küche, das Restaurant und den großen Festsaal", verspricht Xaver Wolfsteiner, "dann können sich meine Kollegen mit ihren Herdplatten und Grillstationen ausbreiten wie sie wollen." Das ist das Einmalige der Südland-Köche, sie stehen alle füreinander ein. "Wir wollen unsere regionale Küche, sowie auch die Bauern und Lieferanten unserer Heimat stärken", sagt Thomas Reutlinger vom Adler in Tennenbronn. Er setzt schon längst auf regionale Lebensmittel, dabei garantiert er ausschließlich Bio-Produkte zu verarbeiten. Auch sein Sauerbraten stammt von einem Schwarzwälder Bio-Rind. Es ist der erste Feinschmeckerabend mit Küchenparty, zu dem die Schwarzwald-Baar-Köche jetzt einladen. Die über 500 Gäste der Feinschmeckerabende in der Neuen Tonhalle in Villingen drängten auf einen Nachschlag. "Wir kommen dem gerne nach", sagt Tobias Maier vom Hotel Johanniterbad Rottweil, "wir denken mit der Öffnung der Küchentüren bieten wir zu unseren Speisen noch ein Sahnehäubchen oben auf."