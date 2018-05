Villingen-Schwenningen Feierliches Pfingsten

VS-Villingen. Ansprechende Werke machten die "Pfingstliche Abendmusik in der Markuskirche" zu 80 Minuten geistlicher Erbauung. "Veni Creator Spiritus" war latenter Titel. In seiner Begrüßung wies Kantor Peter Hastedt auf Pfingsten als Geburtstag der Kirche hin und erinnerte an das 40-jährige Bestehen der Petruskirche. Das Programm bot eine Brücke von Frühbarock bis zu Zeitgenossen. Verbaler und musikalischer Inhalt gestalteten den Samstagabend zur feierlichen Andacht, die im "Gebet zu Pfingsten" des Theologen Sytze de Vries, vorgetragen durch Pfarrer Udo Schober, gipfelte.