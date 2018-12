Villingen-Schwenningen Feier in der Neckarhalle mit vielen Bürgern

Villingen-Schwenningen. Oberbürgermeister Rupert Kubons Amtszeit endet nach 16 Jahren zum 31. Dezember. Die Stadt Villingen-Schwenningen verabschiedet ihn am Freitag, 21. Dezember, aus dem Dienst der Stadtverwaltung. Alle geladenen Gäste sowie die Bürger, die sich zur Feier angemeldet haben, sind um 17 Uhr in die neue Neckarhalle in der Neckarstraße in Schwenningen eingeladen, Einlass ist bereits um 16 Uhr. Wer mit dem Auto anreist, kann kostenfrei den Parkplatz der Dualen Hochschule an der Erzbergerstraße nutzen (begrenzt, 100 Parkplätze), weitere kostenlose Parkplätze gibt es in der Burgstraße, teilt die Stadtverwaltung mit. Darüber hinaus gibt es wenige Gehminuten entfernt die Parkhäuser Muslen und Austraße (kostenpflichtig).