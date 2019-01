Villingen-Schwenningen Feier für guten Zweck

"Erstmals haben wir bei einer spontanen Zusammenkunft einiger Freunde zwischen den Jahren 2013 in der Bar Harlekin gefeiert und gleichzeitig eine Spendenbox für eine Kinderhilfsorganisation durchgehen lassen", berichtet Stefan Held zu den Anfängen der Aktion. Damals sei ein knapp dreistelliger Betrag zusammengekommen. Mittlerweile habe sich dieser Termin zwischen den Jahren etabliert, sodass jedes Jahr am selben Tag gefeiert – und gesammelt – wird.

Dieses Jahr hatten die Villinger Freunde nun zum zweiten Mal einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, in dem eine private Veranstaltung stattfand. "Dabei kam die stolze Spendensumme von 1000 Euro zusammen", freut sich Held mit seinen Mitstreitern über die gelungene Aktion. Das Geld soll nun nächste Woche an das derzeit in Schwenningen entstehende Kinder- und Jugendhospiz Sternschnuppe übergeben werden.