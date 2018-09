Villingen-Schwenningen Fehlende Hallenzeiten sind großes Problem

Wie planen Sie die Zusammenarbeit mit dem Sportverband und den Sportvereinen?

Roth: Wir haben konkrete Ansprechpartner für die Sportvereine bei der Stadt. Hier ist es wichtig, dass regelmäßige Gespräche stattfinden, was gut und nicht so gut läuft. Ich möchte dazu zusätzlich runde Tische mit dem OB installieren. Dort wird themenorientiert, mit den Zuständigen offen besprochen, wo der "Schuh" gerade drückt. Im Gemeinderat wird der Sportverband bei meiner Sitzungsleitung seine Anliegen direkt vortragen und somit auch Teil der Entscheidungsfindung werden. Röber: Ich sehe den Sportverband als Partner auf Augenhöhe., Er ist ein wichtiger und erster Ansprechpartner. Bei den Vereinen geht es darum, das Ehrenamt zu fördern, sie zu beraten und zu betreuen sowie die Hallenzeiten fair zu vergeben. Cristilli: Ich werde alles daran setzen, die Zusammenarbeit noch besser zu machen. Das ist mein Thema. Ich komm aus dem Sport. Bei mir gibt es immer ein offenes Ohr für den Sport. Der ständige Austausch und Dialog ist hier besonders wichtig. Der Sportverband ist eine wichtige Institution im sportlichen wie gesellschaftlichen Miteinander.

Welche Ziele muss die Sportförderung haben? Worauf legen Sie besonderen Wert?

Roth: Die ehrenamtlich Verantwortlichen und die Sportler müssen im Mittelpunkt stehen. Die Förderung sollte nachvollziehbar bleiben und vorrangig der Jugendarbeit helfen. Dazu kommen zusätzlich Projektförderungen der Vereine, die auch offen besprochen und festgelegt werden. Röber: Die Ziele sollten allgemeine Gesundheitsförderung sowie Prävention sein und aus gesellschaftspolitischer Sicht die Inklusion sowie Stärkung des sozialen Zusammenhalts. Cristilli: Die Sportfördermittel sollten sinnvoll in der Jugendarbeit eingesetzt werden. Gerade im Jugendbereich fallen für die Vereine enorme Kosten an. Auch da ist es oft so, dass es ohne ehrenamtliches Engagement oder Einsatz der Eltern nicht umsetzbar ist, die Jugendarbeit zu bewältigen.

Sportanlagen VS: Wo liegt ihr Fokus? Wie sieht ihr Plan für eine effektive Nutzung und Erhaltung der Sportanlagen in VS aus?

Roth: Wir haben mehr als genug freie Sportanlagen und zu wenig Hallen. Hier werden wir ausbauen müssen und dadurch mehr Hallenzeiten ermöglichen; auch mit den Vereinen in Kooperation. Die kaputten Sportanlagen müssen auch instand gehalten werden. Dabei gilt das Ziel: Zwei moderne Flächen mit neuen Räumen sind besser als drei sanierungsbedürftige Plätze, inklusive der Umkleiden und Duschen. Das dann mit den Vereinen abgesprochen, ist ein Erfolgsmodell! Röber: Wichtig ist eine Priorisierung, die kann auch weh tun. Ich bin außerdem dafür, die Doppelnutzung – also Schule und Verein – zu fördern. Außerdem sollten primär gedeckte Sportanlagen in den Fokus genommen und der in Schwenningen eingeschlagene Weg – die Sportstätten zu konzentrieren – weitergegangen werden. Dies gilt es auch in Villingen anzugehen. Cristilli: Mein Fokus liegt ganz klar, dass alle Vereine eine geeignete Sportstätte haben. Falls keine vorhanden ist oder nur teilweise genutzt werden kann, muss man sich schnell was überlegen wie man dieses Problem löst. Ideal wäre natürlich dann gleich eine neue Sportstätte, wo auch mehrere Vereine ihren Nutzen haben, zu bauen. Leider bestimmt das nicht alleine der Oberbürgermeister. Er braucht da immer die Zustimmung des Gemeinderates.

Keine Hallenzeiten, keine Wasserzeiten: Die Vereine in VS können der Nachfrage nach Sportangeboten nicht mehr gerecht werden. Was ist zu tun?

Roth: Die Aussage ist wahr. Wir haben zu wenig Hallenzeiten und Bäder für unsere Vereine! Wenn konkret Unterricht der Schule in der Halle stattfindet, wird sie für die Schule immer frei sein. Die anderen Zeiten, können die Vereine die Halle nutzen. Die Stadt muss hier zwischen Vereinen und Schulen vermitteln. Wir brauchen insgesamt mehr Hallenfläche für unsere Bürger. Röber: Wir haben aufgrund der Ganztagsschulen das Problem, dass die Hallen von den Schulen länger aber oftmals nicht effektiv genutzt werden. Umgekehrt drängen sich die Jugendlichen und Kinder aus dem gleichen Grund in ihren möglichen Trainingszeiten auf einen immer kürzeren Zeitkorridor. Es gilt daher auf die Schulen einzuwirken um ein besseres Hallenmanagement zu erreichen. Perspektivisch und auf Grundlage einer fachlichen Grundlage und Planung könnte auch der Neubau einer Sportstätte ein Thema werden. Ein wichtiges Kriterium wäre hierfür eine hohe Mehrzweckfähigkeit und die Möglichkeit sowohl Vereins- als auch Schulsport durchführen zu können. Cristilli: Der Bedarf in diesem Bereich ist groß. Aus meiner Sicht hat man bisher versäumt, den Zentralbereich für diese Zwecke zu nutzen. Dort wäre der ideale Standort um Sportplätze, Sporthallen und Schwimmbäder zu errichten. Das hätte V und S auch im Sport etwas näher gebracht und beide Stadtbezirke hätten einen großen Nutzen. Wenn man im Zentralbereich auch Schulen ansiedeln würden, wären diese Sportstätten ohne weiteres auch für den Schulsport geeignet. Da hätte man eine Win-Win-Situation.

Wie positionieren Sie sich zum Thema Leistungssport? Stichwort Schwenninger Wild Wings, Wiha Panthers, FC 08 Villingen und die Volleyballerinnen des TV Villingen? Können Kommunen hier noch unterstützend tätig sein oder muss sich der Sport selber tragen?

Roth: Diese Vereine sind Botschafter, die VS bundesweit bekannt machen. Deswegen ein klares Ja zu diesen Vereinen und Ja zur Unterstützung. Das verbindet Alle aus der Stadt. Das wird ein Teil der "Marke Villingen-Schwenningen" sein! Die Fans mit passenden Bus- und Ringzug-Anbindungen an die Stadien und zurück zu bringen, Unterstützung und aktives "Helfen wollen", bei den Anliegen und Nöten seitens der Verwaltung. Ich stehe dazu und finde, dass diese Vereine gut unterstützt werden müssen. Jedoch brauchen die anderen Vereine in VS genauso Unterstützung und das muss weiter stark voran getrieben werden.

Röber: Das ist eine schwierige Frage. Beim Halbprofisport ist das finanzielle Risiko recht hoch. Per se scheue ich mich vor der Unterstützung von Leistungssport zwar nicht, aber es müssen Argumente geliefert werden. Außerdem gibt es das Problem der Gleichbehandlung. Schließlich ist Leistungssport kein Breitensport, ich bin deshalb grundsätzlich gegen pauschale Unterstützung. Eine Förderung des amateurgeprägten Unterbaus ist jedoch gut möglich. Cristilli: Im professionellen Bereich muss sich der Verein – unabhängig von den Sportstätten – selber tragen. Ich bin deshalb dafür, die Fördermittel und Gelder der Stadt sinnvoll im Breiten- und Freizeitsport in den Vereinen und im Schulsport einzusetzen. ■ Die Fragen stellten Daniel Fleig, Stefan Weiner und Michael Müller vom Sportverband VS