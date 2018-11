Villingen-Schwenningen Fehlende Daten: Entscheidung verschoben

VS-Obereschach (ewk). Im Kreistags-Ausschuss für Umwelt und Technik kam der Vorschlag der Verwaltung, den Umbau der unfallträchtigen Kreuzung zu einem Kreisverkehrsplatz zu beschließen, gar nicht erst zur Abstimmung. Kreisrat Ernst Reiser (FW) beklagte den "zögerlichen Ablauf" mit Blick auf noch einzuholende Gutachten und drängte auf schnelle Realisierung. Mit im Projekt ist die Stadt Villingen-Schwenningen mit der Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Weilersbach. In diesem Zusammenhang hatte die Kreisverwaltung die Stadt gebeten, die Straße nach Weilersbach zur Verbesserung der Verkehrssicherheit in einer Probephase zu schließen und parallel entsprechende Verkehrszählungen durchzuführen.

Nach Aussage von SPD-Kreisrat Edgar Schurr stehen bei der Stadt dazu "noch wesentliche Prozesse an" und insbesondere gebe es noch keine Verkehrszählungsdaten. Der Gemeinderat habe in der Sache noch nichts beschlossen. Für Dezernent Reinhold Mayer ist der Baubeschluss die "wirksamste Maßnahme" für mehr Verkehrssicherheit. Kreisrat Reiser bezeichnete Schurrs Einlassungen eine "absurde Stellungnahme". Schurrs Antrag, die noch ausstehenden Verkehrszählungsdaten abzuwarten und dann erst einen Entschluss zu fassen, wurde nach engagierter Diskussion schließlich mit zehn Ja-Stimmen, sieben Nein-Stimmen und vier Enthaltungen angenommen.

Im März 2019, so Landrat Sven Hinterseh, steht die Stumpenkreuzung wieder auf der Tagesordnung des Kreitags-Ausschusses.