Villingen-Schwenningen Fehlalarm: Kein Ertrunkener im Wasser

Autofahrern war gegen 17 Uhr ein Hund aufgefallen, der im Wasser des Regenrückhaltebeckens auf Höhe des BMW-Autohauses schwamm und offenbar etwas suchte. War sein Herrchen in das Wasser gefallen? Oder war der Hund ausgesetzt worden? Aufgrund der unklaren Lage und der Tatsache, dass der Hund mit einer langen Leine unterwegs war, startete die Integrierte Leitstelle einen großen Rettungseinsatz.

Zahlreiche Kräfte der Feuerwehrabteilungen Schwenningen und Weilersbach eilten daraufhin gemeinsam mit der Polizei, dem Rettungsdienst und einem Notarzt zur Einsatzstelle. Zu sehen war für die ersten Kräfte, die am rund 3500 Quadratmeter großen Becken ankamen, nichts.

Unverzüglich wurden vonseiten der Feuerwehr Kräfte mit speziellen Eisrettungsanzügen ins Wasser geschickt, um die Stelle zu begutachten, an der sich der Hund befand. Parallel rückten aus dem gesamten Landkreis Kräfte der DLRG an, die kurz darauf die Suche übernahmen. Zunächst wurden Strömungsretter in das Wasser gelassen, die das Becken systematisch durchsuchten.