Villingen-Schwenningen FDP: Südstadtschule weiter vergrößern

Auch Fachräume wären nach Angaben der Liberalen bei der bisherigen Erweiterung nicht möglich. "Es wäre grob unsinnig, die Schule nur halbherzig zu erweitern", sagte dazu der stellvertretende FDP-Sprecher Dirk Caroli. "Bildung hat für uns an erster Stelle zu stehen. Das ist sowohl für die Schüler als auch für die Eltern von aller größter Wichtigkeit. VS kann nur mit guten Schulen eine Stadt mit hoher Lebensqualität sein."

Schüler aus Mangin und Friedrichspark

Da nun ohnehin erweitert würde, biete sich der Zeitpunkt für die Südstadtschule an. "So können wir bei dieser Schule auf absehbare Zeit einen Knopf drauf machen. Handeln wir jetzt nicht, erweitern wir in ein paar Jahren noch mal. Auch aus den Gebieten Friedrichspark und Mangin ist Schülerzustrom zu erwarten", stellte Dirk Caroli fest.