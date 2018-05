Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Wochenende fand der Bundesparteitag der Freien Demokraten in Berlin statt. Der Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge, die FDP-Kreisvorsitzende Andrea Kanold und Julia Decke vom Stadtverband Villingen-Schwenningen waren als Delegierte für den Schwarzwald-Baar-Kreis vor Ort. Wichtige Themen bei der Standortbestimmung der Liberalen waren Freiheit, Innovation und Fortschritt. Aber auch der außenpolitische Kompass wurde absteckt: Die FDP steht nachdrücklich hinter den Russland-Sanktionen der EU. Marcel Klinge: "In den Jahren der außerparlamentarischen Opposition haben wir Freien Demokraten uns spürbar modernisiert. Die FDP 2018 ist inhaltlich sehr viel breiter aufgestellt, als früher. Wir wollen der Innovationstreiber für Deutschland sein. Deshalb sind uns Bildung und Digitalisierung besonders wichtig."