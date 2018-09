Villingen-Schwenningen. Nach ausgiebiger Diskussion von Mitgliedern und Kommunalwahlkandidaten zeichnete sich bei den Freien Demokraten am Ende ein klares Bild ab, teilt der Stadtverbandsvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge mit. " Jörg Röber und Jürgen Roth haben uns am meisten überzeugt. Wir können beide Kandidaten mit ihren jeweiligen persönlichen Stärken und Themen-Schwerpunkten empfehlen. Am Ende entscheiden aber unsere Bürger und nicht die Parteien, wen sie als Stadtoberhaupt möchten", betont Klinge. "Für uns ist wichtig, dass wir VS ehrgeizig weiterentwickeln. Wer auch immer in den Amtssessel kommt und dieses Ziel verfolgt, hat in uns einen überzeugten Mitstreiter", versichert Klinge, der auch im Gemeinderat sitzt.