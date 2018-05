Villingen-Schwenningen FDP pocht auf moderne Technik in Verwaltung

Villingen-Schwenningen. Über eine Bürgerzuschrift erreichte die Fraktion eine Aussage aus der Verwaltung, dass das Ausstellen einer elektronischen Rechnung noch nicht möglich ist. Das haben die liberalen Räte zum Anlass genommen, sich per Anfrage an die Verwaltung zu wenden. Frank Bonath und seine beiden Kollegen möchten wissen, ob das wirklich wahr ist und wie viel das kostet. "Wir hatten das Thema elektronische Rechnung bisher tatsächlich nicht auf dem Schirm. Mir fehlte ganz ehrlich die Fantasie, dass das im Jahr 2018 nicht schon längst überall üblich ist", sagte der Fraktionssprecher Bonath. "Jedenfalls ist das kein Zustand. Soweit das möglich ist, muss die Stadt sofort beginnen, die technischen Möglichkeiten zu schaffen. Sollte sich das bewahrheiten und nicht ohnehin Abhilfe geschafft werden, wird die FDP einen entsprechenden Antrag in den Gemeinderat einbringen." Auch der FDP-Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Marcel Klinge kann nicht glauben, dass das noch nicht möglich ist. "Hier sind wir als Stadt ohnehin hinterher. Das möchten wir gerne ändern. Die FDP arbeitet an einem umfassenden Digitalisierungskonzept, dass die Verwaltung schneller, moderner und effizienter machen soll", so der Liberale. "Hier sehen wir eigentlich die größten Chancen für VS. Anstatt Personal für solche Tätigkeiten zu binden, sollten wir es zum Beispiel für die Planungen im Verkehr einsetzen." In jedem Fall müsse der Rahmen stimmen, und es mache Sinn, mit kleineren Baustellen zu beginnen. Sein Fraktionskollege Dirk Caroli sieht durchaus auch Versäumnisse. "Wenn wir da hinten dran sind, kann das nur mit falschen Prioritäten begründet werden", stellte der Stadtrat kritisch fest. "Jeder Zukunftsforscher sagt uns, dass in diesem Bereich die nächsten Jahrzehnte am meisten bewegt wird. Wir hier in VS verschicken Rechnungen noch postalisch." Ein Argument seien zudem die einzusparenden Kosten, "denn auch die Rechnungen der Stadt befördert die Post nicht kostenfrei", betont Caroli.