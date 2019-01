Am 26. Mai wählen die Bürger in Villingen-Schwenningen einen neuen Gemeinderat. In den nächsten Wochen werden die Parteien und Gruppierungen ihren Kandidaten nominieren. Die FDP will die Weichen jetzt stellen und kommt am Samstag, 19. Januar, zusammen, um die Kommunalwahlliste aufzustellen.

Für den Spitzenplatz haben die Liberalen erneut den hiesigen Bundestagsabgeordneten und Stadtverbandsvorsitzenden Marcel Klinge nominiert. Auch der FDP-Fraktionsvorsitzende Frank Bonath und sein Stellvertreter Dirk Caroli werden wieder antreten, informieren die Liberalen.

"Unter den Nominierten finden sich außerdem die Villinger Rechtsanwältin Kathrin Piazolo sowie die beiden stellvertretenden Stadtverbandsvorsitzenden Julia Decke und Birgit Wager, zeigt Klinge auf.