Villingen-Schwenningen. Die FDP in VS nominiert ihre Kandidaten zur Gemeinderatswahl am Samstag, 19. Januar, 14 Uhr, im Studio 1, Marie-Curie-Straße 1, Villingen. Die Wahl von 40 Gemeinderatskandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Mai steht dabei im Mittelpunkt.