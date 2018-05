Villingen-Schwenningen FDP legt sich noch nicht fest

Villingen-Schwenningen. Die doppelstädtischen Liberalen werden sich zum jetzigen Zeitpunkt in der OB-Frage personell noch nicht festlegen. Der Stadtverbandsvorsitzende und doppelstädtische Bundestagsgeordnete, Marcel Klinge, machte allerdings nochmal deutlich, um was es den Freien Demokraten bei der Kandidatenwahl gehen werde: "Wir werden den Kandidaten oder die Kandidatin stützen, der oder die eine konkrete Zukunftsidee für Villingen-Schwenningen hat, die Stadt weiter zusammenführt, sie entschlossen weiterentwickeln will und die Gräben in der Stadtspitze zuschütten kann. Das Parteibuch oder andere Erwägungen werden bei uns keine Rolle spielen."

Villingen-Schwenningen rufe derzeit sein gesamtes Potenzial noch nicht ab, weil viel zu häufig klein gedacht werde, so Klinge. "Villingen-Schwenningen profitiert zu wenig davon, technologischer Hotspot, Hochschulstandort, und Oberzentrum zu sein. Das muss sich ändern. Wir hoffen, dass der Wechsel an der Rathausspitze den so nötigen frischen Wind bringt." Notwendig sei in jedem Fall die Umsetzung eines abgestimmten und integrierten Stadtentwicklungskonzepts. Urbanität und städtisches Leben würden sich im 21. Jahrhundert massiv verändern. "Lebensqualität und beste Infrastruktur werden, so sagen uns die Prognostiker, die zentralen Merkmale einer erfolgreichen Stadt sein. Die Stadt brauche deshalb jemandem im Rathaus, der uns so nah wie möglich an die Pole Position bringt", stellt der FDP-Chef abschließend fest.