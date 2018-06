Villingen-Schwenningen FDP kämpft für Sanierung der Wieselsbergstraße

VS-Villingen. Frank Bonath ist fassungslos: "Was den technischen Ausschuss hier geritten hat, ist mir ein Rätsel." Die FDP-Fraktion hat die Sanierung der Wieselsbergstraße daher nochmal beantragt. Die letzte Vorlage hatte der technische Ausschuss abgelehnt. Die Stadtverwaltung hat den Liberalen bereits bestätigt, die Sanierung im Juli erneut zur Abstimmung zu stellen. "Wir haben das vor allem deshalb nochmal beantragt, weil im Masterplan der Stadt die Straße als dringend sanierungsbedürftig aufgenommen wurde", so FDP-Fraktionssprecher Bonath. "Es ist keineswegs einzusehen, die Straße in einen noch mieseren Zustand fallen zu lassen. Dies würde höhere Sanierungskosten nach sich ziehen." Nun hofft man auf eine Kehrtwende. "Wenn der Gemeinderat unsere Vorlage ablehnt, votieren die anderen Räte gegen den Plan, den einige letzte Woche gefeiert haben. Ich denke, dass wir deshalb diesmal eine breite Zustimmung hinbekommen." Der FDP-Bundestagsabgeordnete und Stadtrat Marcel Klinge sieht die anderen Fraktionen auch in der Pflicht: "Wir dürfen unsere Straßen nicht weiter verfallen lassen." FDP-Fraktionsvize Dirk Caroli: "Ich habe das schon in der Ausschusssitzung nicht verstanden. Die Argumente das abzulehnen empfand ich als fadenscheinig. Ich habe den Eindruck, dass hier einige nicht das richtige Problembewusstsein entwickelt haben", sagte der Freie Demokrat.