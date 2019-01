Villingen-Schwenningen FC Weilersbach will an das rettende Ufer hechten

Schriftführer Matthias Andre rief in seinem Rückblick die erfolgreichen Aufstiegsspiele in die Bezirksliga in Erinnerung. Allen sei klar gewesen, dass die Saison herausfordernd werde. Derzeit stehe man zwar auf einem Abstiegsplatz, das rettende Ufer sei aber nicht fern: "Bleibt zu hoffen, dass wir uns in der zweiten Saisonhälfte noch verbessern und den Klassenerhalt im Jubiläumsjahr sichern können." Vorsitzender Uwe Reiter bedauerte, dass man dem Pächter der Vereinsgaststätte im Dezember überraschend habe kündigen müssen, weswegen die Weihnachtsfeier abgesagt worden war.

Die Berichte der einzelnen Abteilungen spiegelten wider, dass der Fußballclub viel mehr als Fußball bietet. Sven Ruhhammer berichtete über die umfänglichen Aktivitäten der Mountainbike-Abteilung, deren Mitglieder neben vielen Genuss-Ausfahrten zunehmend bei Rennen in der Region angetreten seien. Die abgelaufene Saison sei wegen des warmen und trockenen Wetters genial verlaufen. Bernd Lösselt zeigte auf, dass die Herrengymnastik mit Eifer bei der Sache ist, bei einem Durchschnittsalter von 74 Jahren eine gewisse Verjüngung aber nicht schaden könnte. Bei der Damengymnastik läuft es hingegen ausgesprochen rund, sagte Mirjam Hauger: Zwei Trainerinnen halten eine wachsende Zahl von Teilnehmerinnen auf Trab, auch kameradschaftlich könne es nicht besser sein.

Besonders wichtig ist die Jugendabteilung für den Verein. Aktuell werden 102 Kinder und Jugendliche betreut, führte Jugendleiter Thomas Mößle aus. Während 55 Heranwachsende in den Spielgemeinschaften mit Dauchingen und Obereschach auf Torejagd gehen, sind 47 Kinder bei den Dance Kids aktiv. Mößle betonte die gute Zusammenarbeit mit den Nachbarvereinen und dankte für die vielfältige Unterstützung, etwa bei der Altmetallsammlung. Finanziell verlief 2018 für die Jugendabteilung mit einem Überschuss erfolgreich. Auch für den Gesamtverein vermeldete Schatzmeister Manfred Grießhaber gute Zahlen, denn den gesunden Rücklagen, die man zur Unterhaltung des Sportheims und der Plätze benötigt, konnten einige Tausend Euro zugeführt werden.