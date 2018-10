Villingen-Schwenningen Fazenedle sind eigentlich älter

VS-Villingen. Fazenedle – noch heute wird im Altvillinger Dialekt dieses Wort für ein Taschentuch benutzt. Heute wird allgemein angenommen, dass das Wort aus dem italienischen Fazzoletto (Taschentuch, Sacktuch) abgeleitet wurde, wie das Forschungsinstitut für Deutsche Sprache in Marburg feststellt.

Die Villinger Fazenedle nennen sich nicht umsonst so: Das Häs besteht aus hunderten von Taschentüchern. Die etwa 300 bis 400 Taschentücher werden, wie in der Häsordnung vorgeschrieben, in dichten Reihen auf eine weiße Latzhose und der dazu passenden Jacke aufgenäht. Die Haube ist ebenfalls mit Taschentüchern versehen, wobei die Augenpartie von einem weißen Spitzentaschentuch fächerförmig betont wird. Als Zeichen der Narrenfreiheit trägt das Fazenedle links und rechts an der Haube je einen Fuchsschwanz.

Wenn also diese Fazoletti an Jacke, Hose und Haube gebügelt sind, was selbst für geübte Büglerinnen rund zehn bis zwölf Stunden Arbeit bedeutet, wird an jedem zweiten Tuch noch ein kleines Glöckle angebracht, das dann für den richtigen Ton bei den Umzügen sorgt.