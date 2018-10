VS-Villingen. Die Villinger Fazenedle kündigen ihren Kappenabend mit Tanz des "Duos Castello" am Samstag, 16. Februar, 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, im Gemeindezentrum Bruder Klaus in der Offenburger Straße in Villingen, an. "Wie in den Jahren zuvor müsst ihr nur gute Laune und 5,99 Euro für den Eintritt mitbringen", teilen die Fazenedle mit. Platzreservierungen würden unter Vorbehalt entgegen genommen. Die Karten müssen am 10. Januar von 19 bis 19.45 Uhr bei den Fazenedle im Schnupfstöckle abgeholt und bezahlt werden. Bei Nichtabholung sei die Reservierung hinfällig, des Weiteren könnten die zu viel erworbenen Karten nicht zurückgegeben werden.