Villingen-Schwenningen Fath bittet den OB um "gelbe Tonnen"

Grundsätzlich, so verriet Kubon, finde er es ohnehin schade, dass die Abfallentsorgung nicht in die Zuständigkeit der Stadt, sondern in die des Kreises falle. "Nicht weil ich mit dem Kreis unzufrieden bin", sondern weil er der Ansicht sei, dass verschieden große Städte unterschiedliche Müllverhalten hätten.