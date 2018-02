Villingen-Schwenningen Faszination fürs Horn an viele junge Leute weitergegeben

Mithilfe persönlicher Kontakte konnte sie schließlich einige Kinder und Jugendliche für den Unterricht gewinnen, die Instrumente habe sie selber zur Verfügung gestellt. "Man muss die Kinder immer gut motivieren, damit sie auch wirklich dabei bleiben", zeigt Stankovic ihre Bemühungen auf, den Musikbegeisterten die Blasmusik näher zu bringen.

Bei ihrer Leidenschaft für das Horn scheint es aber verwunderlich, dass sie in jungen Jahren selber erst von dem Instrument überzeugt werden musste. Ursprünglich wollte sie eigentlich an der staatlichen Musikschule in Belgrad als Musikhauptfach Gitarre oder Querflöte wählen, die Aufnahmeprüfung bestand sie auch – aber es gab kein Platz mehr für sie.

"Mein Vater hat mich dann einfach beim Waldhorn angemeldet, da wollte ich eine Woche lang nicht mehr mit ihm reden", erzählt sie lachend. Denn eigentlich wollte sie in Richtung Klassik gehen, "das Horn zählt bei uns in Serbien aber zur Volksmusik".

Man fand schließlich einen Kompromiss: Sollte Ana Stankovic nach einem Jahr keine Lust mehr auf das Horn haben, könne sie das Instrument wechseln. Doch dazu kam es nicht mehr – weil das Instrument nicht üblich war und zu etwas ganz besonderem für sie wurde.

Danach wechselte sie als Stipendiatin an die renommierten US-Kunstschule Interlochen in Michigan. Anschließend absolvierte sie ihr Bachelor- und Masterstudium für Horn an der Universität für Kunst in Belgrad, ehe ihr Weg sie in die Region führte. Denn an der Trossinger Musikhochschule erhielt sich nach dem abgeschlossenen Studium als Musiklehrerin ihr Diplom. Direkt danach nahm sie schließlich ihre Tätigkeiten in Villingen und ­Schramberg auf.

Und nun hat sie sich für dieses Jahr vorgenommen, in Villingen-Schwenningen Interessierten das Alphorn mit all seinen Facetten näher zu bringen. "Ich leite dazu im April einen Kurs an der Volkshochschule", berichtet sie. Dort wird die Dozentin dank ihrer Leidenschaft auch sicherlich die Begeisterung für das Blasinstrument erfolgreich weitergeben können.