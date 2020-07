Villingen-Schwenningen Fastnacht auf der Kippe: "Es ist ein tiefer Schmerz"

Ob Zünfte oder Gilden, Narros oder Katzen und Glonkis: So richtig Freude will noch nicht aufkommen, wenn der Gedanke in Richtung 6. Januar geht und damit dem offiziellen Fastnachtsbeginn in der Stadt. Denn ob diese stattfindet oder nicht, ist noch ergebnisoffen und entscheidet sich frühestens im Herbst.