Villingen-Schwenningen Fast 2500 Straßenleuchten umgerüstet

Villingen-Schwenningen. In den zweieinhalb Monaten seit offiziellem Umrüstungsbeginn haben die Beleuchtungsexperten der SVS und einer externen Firma fast 2500 Natriumdampf-Leuchtenköpfe ausgetauscht und durch die energieeffiziente, hochmoderne LED-Leuchten ersetzt.

Projektentwickler Kai-Uwe Huonker ist sehr zufrieden mit dem Verlauf: "Wir liegen absolut im Zeitplan, alles klappt bestens." Mittlerweile wurden die Leuchten in ­Villingen an den Hauptverkehrsstraßen, im Schilterhäusle und Herzogenweiler sowie in der Wöschhalde ausgewechselt. Nun geht es im Zuge der Umrüstung erst einmal in Richtung Schwenningen.

Übersichtskarte erstellt