Villingen-Schwenningen Fasnets-Mendig auf Hochtouren

Wenn sich die Schläge auf den ausgebeulten Blechtrommeln und das lang gezogene „Wuescht“ in der Rietstraße treffen, dann ist klar: Die beiden spaßigen Gruppen treffen wieder aufeinander, um ein Duell auszutragen. Im Mittelpunkt standen dieses Mal zwei Holzschlitten, mit denen die Mitglieder beider Gruppen von der einen auf die andere Seite gezogen werden müssen. Klingt – wie so oft – ganz einfach, in der Realität müssen sowohl Glonkis als auch Wueschte einige Hürden nehmen.

Da wären zum Beispiel jene, die sich ohne Rücksicht auf Verluste (vermutlich, weil mit Stroh ausgestopft und nur mit einem abgewetzten Narrohäs bekleidet) in den Schlitten des gegnerischen Teams reinwerfen. Oder die anderen, die (natürlich versehentlich) nur mit einem Bein auf dem Schlitten stehen und das andere dazu benutzen, um den ziehenden Partner zu unterstützen. Doch, das ist ja klar, unter den Augen der Rietbolizei gab es auch dieses Mal keine Chance zu schummeln.

Der Wettkampf wurde mehrfach unterbrochen, darüber hinaus gab es auch Strafpunkte. Geahndet wurde indes nicht, dass die Spieler sich zwischenzeitlich mit Hochprozentigem neue Kräfte zu verleihen versuchten. Dass dies aber nicht immer zum Erfolg führt, mussten dieses Mal die Glonkis feststellen. Nach drei Rennen, vielen Gelächtern und einigen Zwischenfällen waren es die Wueschte, die das Duell für sich entschieden haben „Unsere Gast-Wueschte waren mehrere Wochen im Bootcamp, um sich darauf vorzubereiten“, lautete dann am Rande des Wettkampfs die Begründung für das erfolgreiche Abschneiden. Ob sich die Blechtrommler nächstes Jahr auch eigens für den Wettkampf ausbilden lassen? Dies sie mal dahingestellt. Sicher ist nur: Die Zuschauer hatten wieder einen prächtigen Spaß. Und auch die „Rivalen“ lagen sich nachher im Arm, um auf eine scheene Fasnet anzustoßen.